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На митинге против пенсионной реформы в ход пошли частушки

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Сначала на митинге выступили представители КПРФ, затем члены разных левых движений и общественные организации.

В воскресенье, 2 сентября в Петербурге проходит митинг против пенсионной реформы. Об этом сообщает "Росбалт".

На митинге выступили представители КПРФ, члены разных  левых движений и общественные организации и профсоюзы. Так, председатель профсоюза "Рабочая ассоциация" Алексей Этманов призвал всех позвать родных и знакомых в следующий раз вывести на митинг миллион человек. Помимо этого, действие разбавилось музыкальными номерами.  Пожилые участницы митинга исполнили "Антипенсионные частушки". Участники требовали отставки правительства, провести общероссийский референдум и не голосовать за "Единую Россию". 

16 сентября планируется проведение общего петербургского митинга. 

Видео: YouTube/Sofya Mokhova

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Категории: Новости СПб Картина дня

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