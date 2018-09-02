На митинге против пенсионной реформы в ход пошли частушки

Сначала на митинге выступили представители КПРФ, затем члены разных левых движений и общественные организации.

В воскресенье, 2 сентября в Петербурге проходит митинг против пенсионной реформы. Об этом сообщает "Росбалт".

На митинге выступили представители КПРФ, члены разных левых движений и общественные организации и профсоюзы. Так, председатель профсоюза "Рабочая ассоциация" Алексей Этманов призвал всех позвать родных и знакомых в следующий раз вывести на митинг миллион человек. Помимо этого, действие разбавилось музыкальными номерами. Пожилые участницы митинга исполнили "Антипенсионные частушки". Участники требовали отставки правительства, провести общероссийский референдум и не голосовать за "Единую Россию".

16 сентября планируется проведение общего петербургского митинга.

Видео: YouTube/Sofya Mokhova