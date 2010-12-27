"ОМОН-омном": Петербургские полицейские съели еду, которую надо было передать задержанным на митинге 

Бойцов, корыте поедали лакомства для задержанных увидели на "месте преступления" юристы.

Петербургские полицейские съели еду, которую надо было передать задержанным на митинге, который прошел в воскресенье, 9 сентября. Об этом сообщила "Медиазоне" юрист Юлия Ботух.

Правозащитник заявила, что напрямую отдать продукты задержанным активистам не получилось, поэтому она попросила водителя-полицейского передать посылку. Позже адвокат увидела, как бойцы поедают съестное из того самого белого пакета.

Отметим, что позже задержанным активистам все же передали продукты и воду.

Ранее мы писали о том, что МВД и Союз Журналистов проанализируют действия полиции в отношении сотрудников СМИ на митинге в Петербурге.

Фото: Петербург Против/ВК