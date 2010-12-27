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"ОМОН-омном": Петербургские полицейские съели еду, которую надо было передать задержанным на митинге 
Сегодня, 20:17
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IRINA_CHALKINA
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"ОМОН-омном": Петербургские полицейские съели еду, которую надо было передать задержанным на митинге 

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Бойцов, корыте поедали лакомства для задержанных увидели на "месте преступления" юристы.

Петербургские полицейские съели еду, которую надо было передать задержанным на митинге, который прошел в воскресенье, 9 сентября. Об этом сообщила "Медиазоне" юрист Юлия Ботух.

Правозащитник заявила, что напрямую отдать продукты задержанным  активистам не получилось, поэтому она попросила водителя-полицейского передать посылку. Позже адвокат увидела, как бойцы поедают съестное из того самого белого пакета. 

Отметим, что позже задержанным активистам все же передали продукты и воду.

Ранее мы писали о том, что МВД и Союз Журналистов проанализируют действия полиции в отношении сотрудников СМИ на митинге в Петербурге.

Фото: Петербург Против/ВК

 

Теги: митинг петербург , митинг против пенсионной реформы , митинг против пенсионной реформы в петербурге , омон
Категории: Лента новостей Новости СПб

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