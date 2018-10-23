На месте взрыва на заводе "Авангард" нашли тело пятого погибшего

Ранее сообщалось только о четырех погибших.

В прошлую пятницу, 19 октября, около 16:35 мск в Гатчине, на территории пиротехнического завода "Авангард" произошел взрыв.

В Гатчинской больнице находятся шесть пострадавших. Некоторые в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось только о четырех погибших во время взрыва. Но во вторник, 23 октября, в Telegram-канале "78" появилась информация о том, что найдено тело пятого погибшего. Погибший является гражданином Таджикистана, он работал на данном заводе.

Как стало известно Piter.TV, взрыв фактически уничтожил целый цех завода. Частично обрушилось соседнее здание.

Видео: Piter.TV