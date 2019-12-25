На месте манежа лейб-гвардии Финляндского полка может появиться жилой дом

Госстройнадзор дал официальное разрешение.

Петербургский Госстройнадзор разрешил построить жилой дом на 25-й линии Васильевского острова на месте манежа лейб-гвардии Финляндского полка. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

Чиновник также отметил, что защитники здания пытаются доказать в суде, что постройка старше официального возраста на 80 лет, поэтому ее запрещено сносить. Сообщается, что его построили в 1853 году в стиле классицизм, в 30-е его переделали под хлебозавод, а в 60-е надстроили второй этаж. Однако по официальным данным, его построили в 1937 году. Слова защитников подтверждают довоенные фотографии и чертежи позапрошлого века.

В четверг защитники подадут иск об оспаривании разрешения и ходатайствуют о наложении запрета на снос на время суда.

Напомним, что сносить постройки, возведенные до 1917 года, в Петербурге запрещено.

Ранее мы писали, что восемь депутатов требуют отзыва жалобы Госстройнадзора на запрет сноса здания ВНИИБ.

Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov