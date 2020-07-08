На месте будущего парка "СКА Арены" высадили первые деревья

Всего в парке высадят более 1000 полноразмерных деревьев и кустарников

Вице-губернатор Кирилл Поляков с рабочим визитом посетил строительную площадку "СКА Арены". Сейчас объект готов на 78%, продолжаются работы по архитектурному фасаду и остеклению здания. На территории парка специалисты приступили к ландшафтным работам. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Первые деревья в будущем парке "СКА Арены" высадили вице-губернатор Кирилл Поляков, председатель Комитета по инвестициям Роман Голованов и гендиректор ООО "СКА Арена" Дмитрий Сватковский.

Парк расположится на 12 га территории. Он будет разделен на четыре зоны, которые предусматривают тихий семейный отдых с детьми, спортивные занятия, пешие и велосипедные прогулки, проведение мероприятий на открытом воздухе. Планируется ввести его в эксплуатацию уже в марте 2023 года.

Всего в парке высадят более 1000 полноразмерных деревьев и кустарников различных пород, среди которых: березы, орех, сосны и лиственницы, каштаны, клены, вязы и дубы, рябины, яблони, черемуха и сирень.

Фото: пресс-служба Смольного