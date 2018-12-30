На месте бывших "Крестов" создадут музей и прогулочный променад

Территория Крестов преобразится в новый городской кластер с музеем и двумя отелями.

Ключевые параметры проекта развития территории бывшего СИЗО "Кресты" в Санкт-Петербурге утверждены на заседании Совета по сохранению культурного наследия. Об этом сообщил вице-губернатор Николай Линченко.

На участке планируют открыть мультимедийный музей "Кресты", два гостиничных комплекса, гастрономическую улицу и пешеходный променад, который будет включать арт-объекты и тематические " острова памяти ". Линченко отметил, что пространство станет полностью пешеходным, а храм Святого Александра Невского сохранит статус архитектурной доминанты комплекса.

После завершения работ на территории появится около 1 200 рабочих мест. Новый кластер будет доступен для жителей и туристов и станет частью открытого городского пространства.

Исторический комплекс " Кресты " построен в 1890 году на набережной Невы и имеет статус памятника архитектуры. Два основных здания, выполненные в форме крестов, соединены административным корпусом с пятиглавым храмом. На территории площадью 4,5 га ранее находились больница, инфекционный барак, морг, ледник, кузница и вспомогательные постройки.

Фото: Следственный изолятор №1 "Кресты"