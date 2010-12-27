На Марсовом поле "состарят" молодежь

1 октября к международному дню пожилых людей на Марсовом поле пройдет акция "Мир глазами пожилого человека"

Организатором акции выступил «Дом молодежи Санкт-Петербурга» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Участников акции ждет перевоплощение в человека преклонного возраста, с помощью костюма, который ограничивает движение и снижает визуальное и аудиальное восприятие. На фоне мероприятия будет транслироваться видеосюжет «Взгляд на современный мир глазами пожилого человека», где можно будет услышать понимания старшего поколения в современных трендах и молодежных направлениях.

Представители «серебряных волонтеров» расскажут пришедшим о радостях пожилого возраста и как можно полезно проводить время. Инструктора в открытой спортивной зоне покажут и расскажут, как правильно питаться, тренироваться, чтобы поддерживать свой жизненный тонус на высоте и прекрасно себя чувствовать в любом возрасте.

По итогам акции в интернет выйдет видеоролик «Спасибо, что ты есть», для которого каждый сможет записать обращение своим родственникам и друзьям. А на территории установят 4-х метровую открытку для поздравлений и пожеланий.