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На лечение больных коронавирусом в Петербурге выделят 1,1 млрд рублей
Сегодня, 23:00
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nadezhda_sib

На лечение больных коронавирусом в Петербурге выделят 1,1 млрд рублей

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А также других заболеваний.

В Петербурге 1,1 млрд средств ОМС направят на лечение заболеваний в амбулаторных условиях. Губернатор Петербурга подписал изменения в закон о бюджетном процессе Петербурга, сообщила пресс-служба Смольного.

Изменения были внесены в Территориальную программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Таким образом деньги смогут пойти на обеспечение населения медицинской помощью при новой коронавирусной инфекции и других заболеваниях. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге продлили все принятые меры по коронавирусу до 30 апреля. 

Фото: Pixabay

Теги: медицина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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