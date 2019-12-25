На лечение больных коронавирусом в Петербурге выделят 1,1 млрд рублей

А также других заболеваний.

В Петербурге 1,1 млрд средств ОМС направят на лечение заболеваний в амбулаторных условиях. Губернатор Петербурга подписал изменения в закон о бюджетном процессе Петербурга, сообщила пресс-служба Смольного.

Изменения были внесены в Территориальную программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Таким образом деньги смогут пойти на обеспечение населения медицинской помощью при новой коронавирусной инфекции и других заболеваниях.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге продлили все принятые меры по коронавирусу до 30 апреля.

Фото: Pixabay