На льду Ладожского озера заблудился пенсионер

Рыбака нашли, доставили к берегу и проводили до автомобиля.

На льду Ладожского озера потерялся житель Ленобласти. Инцидент произошел в районе деревни Кобона. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".

Пенсионер потерялся ранним утром 29 февраля. После рыбалки пострадавший не смог самостоятельно обнаружить обратную дорогу и заблудился. Он обратился к спасателям.

Мужчину нашли, доставили к берегу и проводили до автомобиля.

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Ранее мы писали, что в Пушкине нашли останки мужчины.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО