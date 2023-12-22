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На льду Ладожского озера заблудился пенсионер
Сегодня, 14:54
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На льду Ладожского озера заблудился пенсионер

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Рыбака нашли, доставили к берегу и проводили до автомобиля. 

На льду Ладожского озера потерялся житель Ленобласти. Инцидент произошел в районе деревни Кобона. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО". 

Пенсионер потерялся ранним утром 29 февраля. После рыбалки пострадавший не смог самостоятельно обнаружить обратную дорогу и заблудился. Он обратился к спасателям.

Мужчину нашли, доставили к берегу и проводили до автомобиля. 

Ранее мы писали, что в Пушкине нашли останки мужчины.

Фото: Telegram  / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: ладожское озеро, пенсионер потерялся
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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