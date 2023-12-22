Мумифицированное тело обнаружили в квартире.

В Пушкине нашли останки мужчины. Труп обнаружили в квартире дома на улице Красной Звезды 28 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Личность погибшего удалось установить. Им оказался 74-летний мужчина. Судя по состоянию тела, смерть наступила несколько лет назад.

Сейчас правоохранители выполняют комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося. Тело отправили на экспертизу с целью установления причины смерти мужчины. Медики скажут, когда именно умер пенсионер.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv