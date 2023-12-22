В Пушкине нашли останки мужчины. Труп обнаружили в квартире дома на улице Красной Звезды 28 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
Личность погибшего удалось установить. Им оказался 74-летний мужчина. Судя по состоянию тела, смерть наступила несколько лет назад.
Сейчас правоохранители выполняют комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося. Тело отправили на экспертизу с целью установления причины смерти мужчины. Медики скажут, когда именно умер пенсионер.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что на станции "Площадь Александра Невского-1" на пути упал пассажир.
Фото: Piter.tv
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