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На льду Финского залива заметили нескольких новорожденных тюленят

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Малышей засняли экипажи судов, идущих по фарватерам залива.

В пятницу, 4 марта, в сообществе "Спасение тюленей" в соцсети опубликовали видеозапись множества новорожденных тюленят, которых удалось заснять экипажам судов, идущих по фарватерам залива.

Так, самки выползают на лед перед родами и оста.тся с малышами, чтобы те смогли приспособиться к жизни до того, как растает лед. В "Фонде друзей балтийской нерпы" предупредили, что кровь на льду – следы родовой деятельности, а также поблагодарили очевидцев за кадры тюленят. 

На данный момент лед Финского залива остается достаточно толстым.

Видео: Спасение тюленей / Вконтакте

Теги: группа спасения тюлений, петербург, тюлени, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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