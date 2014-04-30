На льду Финского залива заметили нескольких новорожденных тюленят

Малышей засняли экипажи судов, идущих по фарватерам залива.

В пятницу, 4 марта, в сообществе "Спасение тюленей" в соцсети опубликовали видеозапись множества новорожденных тюленят, которых удалось заснять экипажам судов, идущих по фарватерам залива.

Так, самки выползают на лед перед родами и оста.тся с малышами, чтобы те смогли приспособиться к жизни до того, как растает лед. В "Фонде друзей балтийской нерпы" предупредили, что кровь на льду – следы родовой деятельности, а также поблагодарили очевидцев за кадры тюленят.

На данный момент лед Финского залива остается достаточно толстым.

Видео: Спасение тюленей / Вконтакте