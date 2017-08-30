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В Петербурге на красной линии метрополитена появится Wi-Fi

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В Петербурге на станции метро "Девяткино" появилось первые шкафы с Wi-Fi.

В Петербургском метрополитене на красной линии скором времени начнет работать Wi-Fi. На станциях линии № 1 уже появились специальные шкафы. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

Работы по установлению оборудования на станциях метро начались в ночь с 29 на 30 августа. Первые шкафы уже можно увидеть на станции "Девяткино". Работники также проведут работу в вагонах и тоннелях.

Напомним, весной текущего года бесплатный интернет появился на оранжевой линии, а летом на фиолетовой. Чтобы воспользоваться Wi-Fi необходимо проделать несколько действий: в настройках гаджета нужно выбрать сеть MT_FREE и открыть Интернет-страницу. Затем на ней нужно ввести номер мобильного телефона и подтвердить подключение. 

Специалистами отмечено, что основные пользователи интернета в возрасте 25-34 лет. 

Теги: интернет в метро , метрополитен спб , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Новости СПб Картина дня

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