На красной линии Петербургского метро увеличены интервалы движения поездов

Из-за технической неисправности поезда на линии 1 временно идут медленнее обычного.

Петербургский метрополитен объявил о замедлении движения на линии 1. По информации пресс-службы, поезда от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Девяткино" следуют с увеличенными интервалами. Участок от станции "Технологический институт" до станции "Проспект Ветеранов" работает с увеличенным временем хода по технической причине.

В метрополитене уточнили, что специалисты аварийно-спасательной службы заняты устранением возникшей неисправности.

Позднее, в 19:53, в официальном телеграм-канале метрополитена сообщили, что интервалы движения постепенно приходят в норму.

Фото: Piter.TV