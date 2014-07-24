На красной линии Петербургского метро увеличены интервалы движения поездов

Петербургский метрополитен объявил о замедлении движения на линии 1. По информации пресс-службы, поезда от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Девяткино" следуют с увеличенными интервалами. Участок от станции "Технологический институт" до станции "Проспект Ветеранов" работает с увеличенным временем хода по технической причине.
В метрополитене уточнили, что специалисты аварийно-спасательной службы заняты устранением возникшей неисправности.
Позднее, в 19:53, в официальном телеграм-канале метрополитена сообщили, что интервалы движения постепенно приходят в норму.
