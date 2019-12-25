На "коричневой" ветке метро завершилась проходка участка соединительного тоннеля

Рабочим осталось пройти еще 1400 метров тоннеля соединительной ветки.

На Кировско-Выборгской линии петербургской подземки в ночь с 25 на 26 августа завершили проходку участка соединительного тоннеля с Кировско-Выборгской линией. Об этом рассказали в официальной группе "Метростроя" "ВКонтакте".

Отмечается, что рабочие установили кольцо №3500 на участке, проходящим под ЗСД. Обделка тоннеля на данном этапе работ устанавливалась на нагрузку в 130 тонн на квадратный метр. Метростроевцам предстоит пройти еще 1400 метров тоннеля соединительной ветки, затем щит демонтируют и переправят на шахту №842. Там начнется проходка тупика за станцией метро "Казаковская".

В Петербурге объявили аукцион на подготовку планировки новых участков кольцевой линии метро.

Фото: Метрострой. История петербургского метро / "ВКонтакте"