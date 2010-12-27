В Петербурге на концерте в поддержку антифашистов "пензенского дела" пустили газ

В Северной столице на концерте по сбору денег для задержанных по "пензенскому делу" неизвестные пустили в зал газ.

Вечером 11марта В Петербурга “правые” активисты напали на сторонников антифашистов Северной столицы. Последние организовали концерт в поддержку фигурантов “пензенского дела”, что за что получили перцовым газом. Инцидент произошел в баре “Holy Water”.Об этом рассказала одна из очевидцев событий.

Перед началом выступления неизвестные запустили газ из баллончика. Жертвами противников ареста антифашистов в Пензе стало движение Anarchist Black Cross-SPb. Их сторонники пришли на концерт, чтобы поддержать арестованных по “пензенскому делу”, которых подозревают в участии в террористическом сообществе “Сеть”. Неустановленные личности распылили газ, что-то разбили, а после скрылись с места преступления. К бару пришлось вызывать правоохранительные органы. Однако, выступление сорвать не удалось и мероприятие все же состоялось. Несколько человек получили незначительные ушибы в результате нападения.

Отметим, что в ряде других регионов России прошли схожие протестные события “правых”. Также представители ФСБ считают, что среди лидеров анархистского движения могут быть скрытые террористы. В связи с этим, некоторых членов движения задержали до выяснения правомерности их деятельности. После взятия под стражу некоторые личности заявили о пытках со стороны оперативников.

