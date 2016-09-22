На концерте группы "Король и Шут" на сцену "выйдет" сам Михаил Горшенев

Музыкант появится на сцене в виде голограммы.

Для поклонников группы "Король и Шут" организаторы подготовили сюрприз. На сцену вместе с другими исполнителями "выйдет" Михаил Горшенев, более известный как Горшок. Музыкант предстанет перед публикой в виде голограммы. Об этом сообщают российские СМИ.

Концерты группы "Король и Шут" пройдут в Петербурге и Москве 19 июля и 7 августа соответственно. По словам организаторов, именно эти даты были выбраны не случайно. 19 июля пять лет назад ушел из жизни Михаил Горшенев, 7 августа 2018 ему могло бы исполниться 45 лет.

Напомним, Михаил Горшенев скончался в Петербурге в ночь с 18 на 19 июля 2013 года в доме №5 по Озерковскому проспекту. Причиной смерти стала токсическая кардиомиопатия с развитием острой сердечной недостаточности из-за употребления алкоголя и морфина.

Ранее мы писали, что на Богословском кладбище поставили памятник Горшеневу.

Фото: Instagram / korol_i_shut_ru