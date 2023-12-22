Вандалы разгромили могилу Михаила Горшенева

Фанаты просят установить систему видеонаблюдения и организовать регулярные патрулирования, чтобы защитить могилу от дальнейших актов вандализма.

Вандалы учинили разгром на могиле Михаила Горшенева в Петербурге. На портретах Горшка они нарисовали свастики, разбросали цветы и разбили плиты с лампадками. Фанаты панк-группы создали петицию с обращением к городским властям, призывающую не допустить осквернения места захоронения музыканта.

Неизвестно, каким образом вандалы попадают на кладбище. Фанаты просят установить систему видеонаблюдения и организовать регулярные патрулирования, чтобы защитить могилу Горшенева от дальнейших актов вандализма.

Петиция размещена на платформе change.org. Под ней уже подписались более 1700 человек.Начало формы

Фото: change.org