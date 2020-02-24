На концерте Face в Лондоне появился "сын Порошенко"

Видео с концерта в своих соцсетях поделился депутат Рады от партии "Слуга Народа" Александр Дубинский.

В сети появилось видео с концерта российского рэпера Face в Лондоне. На кадрах, которые выложил депутат Рады от партии "Слуга Народа" Александр Дубинский, видно, как человек, похожий на сына экс-президента Украины Петра Порошенко, выходит на сцену после реплики "русские в Лондоне". После этого концерт продолжился.

В комментариях в украинском сегменте соцсети обратили внимание, что сын политика, регулярно противопоставляющего Россию и Украину, дружит в российским исполнителем, не помогая родной стране, находясь за границей.

Ранее мы сообщали о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский лидер Владимир Путин – опасный враг Украины, и сравнил Путина с коронавирусом.

Видео: Youtube / Nik Life, Главред