Рядом с "Петербургским ангелом" начали появляться цветы

В воскресенье, 17 мая, рядом с "Петербургским ангелом" в Измайловском саду начали стихийно появляться цветы. Петербуржцы приносят их чтобы почтить память его автора, Романа Шустрова, который скончался несколько дней назад. Об этом рассказал депутат Законодательного Собрания Борис Вишневский, написав о своем визите к памятнику на странице в Facebook.
"Друзья, был в Измайловском саду, удалось договориться, чтобы пропустили на пять минут — положить цветы на колени "Петербургскому ангелу" в память о Романе Шустрове"
Написал Вишневский.
Он отметил, что сейчас Измайловский сад закрыт в связи с угрозой распространения коронавируса, поэтому предложил более безопасные алтернативы: передавать цветы охране сада или повесить портрет Романа на ограду сада (выходящую на Фонтанку), и класть цветы туда.
Ранее мы писали, что скульптор Роман Шустров скончался в Мариинской больнице.
Фото: facebook.com/visboris
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все