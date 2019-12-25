Рядом с "Петербургским ангелом" начали появляться цветы

Петербуржцы приносят их чтобы почтить память скульптора Романа Шустрова.

В воскресенье, 17 мая, рядом с "Петербургским ангелом" в Измайловском саду начали стихийно появляться цветы. Петербуржцы приносят их чтобы почтить память его автора, Романа Шустрова, который скончался несколько дней назад. Об этом рассказал депутат Законодательного Собрания Борис Вишневский, написав о своем визите к памятнику на странице в Facebook.

"Друзья, был в Измайловском саду, удалось договориться, чтобы пропустили на пять минут — положить цветы на колени "Петербургскому ангелу" в память о Романе Шустрове" Написал Вишневский.

Он отметил, что сейчас Измайловский сад закрыт в связи с угрозой распространения коронавируса, поэтому предложил более безопасные алтернативы: передавать цветы охране сада или повесить портрет Романа на ограду сада (выходящую на Фонтанку), и класть цветы туда.

Ранее мы писали, что скульптор Роман Шустров скончался в Мариинской больнице.

Фото: facebook.com/visboris