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С утра пораньше: на КАД не разъехались шесть машин
Сегодня, 11:59
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nadiputintseva
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С утра пораньше: на КАД не разъехались шесть машин

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Авария заняла одну полосу движения. Ни кто не пострадал.

Утро 13 декабря началось с ДТП на внутреннем кольце КАД, сообщили очевидцы.

С утра пораньше: на КАД не разъехались шесть машин

Сразу шесть машин столкнулись на 46-м километре шоссе. Водители, регулярно пользующиеся этим участком дороги, отметили, что именно на этом месте чаще всего происходят ДТП. Пользователи соцсетей предположили, что виновником аварии стал гололед.

С утра пораньше: на КАД не разъехались шесть машин

По предварительной версии, одна из машин не вовремя перестроилась в левый ряд, после чего в нее врезались остальные.

С утра пораньше: на КАД не разъехались шесть машин

На место происшествия прибыл эвакуатор. Сотрудников ГИБДД еще нет. Движние затруднено. Подробности случившегося уточняются. 

С утра пораньше: на КАД не разъехались шесть машин

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

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Теги: дорожные новости , дтп , дтп на кад , новости спб , происшествия
Категории: ДТП Новости СПб Происшествия

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