С утра пораньше: на КАД не разъехались шесть машин

Авария заняла одну полосу движения. Ни кто не пострадал.

Утро 13 декабря началось с ДТП на внутреннем кольце КАД, сообщили очевидцы.

Сразу шесть машин столкнулись на 46-м километре шоссе. Водители, регулярно пользующиеся этим участком дороги, отметили, что именно на этом месте чаще всего происходят ДТП. Пользователи соцсетей предположили, что виновником аварии стал гололед.

По предварительной версии, одна из машин не вовремя перестроилась в левый ряд, после чего в нее врезались остальные.

На место происшествия прибыл эвакуатор. Сотрудников ГИБДД еще нет. Движние затруднено. Подробности случившегося уточняются.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга