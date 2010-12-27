На кладбище в Кировском районе разгромили десять могил

Полиция возбудила уголовное дело и ищет хулиганов.

Неизвестные хулиганы разгромили могилы на Красненьком кладбище в Кировском районе Петербурга.

Об инциденте сообщил охранник кладбища, который обнаружил поврежденные могилы во время обхода днем 13 октября. На место происшествия он вызвал сотрудников полиции.

Согласно предварительным данным, неизвестные исполнили десять надгробных плит, которые датированы с 1995 по 2009 годы. Полицейские устанавливают количество человек, которые были причастны к разгрому.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о надругательстве захоронения умерших. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: blogspot.com