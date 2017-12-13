На канале Грибоедова 48 домов пострадало от прорыва трубы с кипятком

В Адмиралтейском районе Петербурге 48 домов остались без тепла из-за коммунальной аварии.

В Адмиралтейском районе Петербурга произошла коммунальная авария. Около дома номер 69 прорвало трубу с горячей водой. Сообщается, что на месте уже работают ремонтные службы.

Инцидент произошел около 10 часов утра 12 февраля. С полудня ситуацией занимаются специалисты. От ветхости пострадал участок трубы диаметром в 400 мм.

В результате поломки конструкции 48 жилых зданий остались без отопления. Позже туда начали подавать тепло в пониженном количестве по резервной системе. Водоснабжение полностью поступает в квартиры. Очевидцы рассказали, что кипяток залил припаркованные на улице машины.

Видео: Piter.tv