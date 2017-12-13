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На канале Грибоедова 48 домов пострадало от прорыва трубы с кипятком

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В Адмиралтейском районе Петербурге 48 домов остались без тепла из-за коммунальной аварии.

В Адмиралтейском районе Петербурга произошла коммунальная авария. Около дома номер 69 прорвало трубу с горячей водой. Сообщается, что на месте уже работают ремонтные службы. 
 
Инцидент произошел около 10 часов утра 12 февраля. С полудня ситуацией занимаются специалисты. От ветхости пострадал участок трубы диаметром в 400 мм. 
 
В результате поломки конструкции 48 жилых зданий остались без отопления. Позже туда начали подавать тепло в пониженном количестве по резервной системе. Водоснабжение полностью поступает в квартиры. Очевидцы рассказали, что кипяток залил припаркованные на улице машины. 
 
Видео: Piter.tv
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Теги: адмиралтейский район , коммунальная авария , набережная канала грибоедова , прорыв трубы
Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня

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