На канале Грибоедова пару облили кислотой

Молодые люди попали в больницу. Девушка находится в тяжелом состоянии.

В пятницу вечером, 10 декабря, неизвестный облил кислотой подростков в центре Петербурга. По информации Piter.tv, инцидент произошел на канале Грибоедова у дома № 86.

Пострадавшие попали в больницу с химическими ожогами. 18-летний молодой человек находится в удовлетворительном состоянии. Его 16-летней подруге досталось больше. Состояние пациентки оценивают как тяжелое.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого на Московском проспекте. Им оказался 24-летний уроженец Твери. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Причина поведения мужчины выясняется.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Пикалево двухлетний мальчик отравился уксусом.

Фото: Piter.tv