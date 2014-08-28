Вандал расписал стенд Евро-2020 на Невском проспекте

После этого мужчина как ни в чем не бывало отправился по своим делам.

Молодой человек разрисовал информационный стенд Евро-2020 на Невском проспекте. Камеры видеонаблюдения засняли вандала, передал телеканал "Санкт-Петербург".

Молодой человек сделал это утром, когда не Невском уже были люди, но выждал момента, когда за ним никто не наблюдал. На стенде была информация о том, где находится футбольная деревня. Речь идет о Конюшенной площади.

Какие надписи хулиган оставил на стенде — не сообщается.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в доме в Кингисеппе нарисовали гигантский портрет футболиста Ионова.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"