  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вандал расписал стенд Евро-2020 на Невском проспекте
Сегодня, 14:48
85
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Вандал расписал стенд Евро-2020 на Невском проспекте

0 0

После этого мужчина как ни в чем не бывало отправился по своим делам.

Молодой человек разрисовал информационный стенд Евро-2020 на Невском проспекте. Камеры видеонаблюдения засняли вандала, передал телеканал "Санкт-Петербург".

Молодой человек сделал это утром, когда не Невском уже были люди, но выждал момента, когда за ним никто не наблюдал. На стенде была информация о том, где находится футбольная деревня. Речь идет о Конюшенной площади.

Какие надписи хулиган оставил на стенде — не сообщается.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в доме в Кингисеппе нарисовали гигантский портрет футболиста Ионова. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

Теги: вандализм, евро-2020, стенд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии