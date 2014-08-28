Вандал расписал стенд Евро-2020 на Невском проспекте

Молодой человек разрисовал информационный стенд Евро-2020 на Невском проспекте. Камеры видеонаблюдения засняли вандала, передал телеканал "Санкт-Петербург".
Молодой человек сделал это утром, когда не Невском уже были люди, но выждал момента, когда за ним никто не наблюдал. На стенде была информация о том, где находится футбольная деревня. Речь идет о Конюшенной площади.
Какие надписи хулиган оставил на стенде — не сообщается.
Ранее Piter.TV рассказал о том, что в доме в Кингисеппе нарисовали гигантский портрет футболиста Ионова.
Фото: телеканал "Санкт-Петербург"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все