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На индустриальном проспекте перевернулась легковушка
Сегодня, 12:08
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Rybka123

На индустриальном проспекте перевернулась легковушка

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Подробности о пострадавших уточняются. 

В среду, 27 февраля, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга автолюбители заметили на дороге перевернутый автомобиль. Снимки "перевертыша" очевидцы выложили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По данным свидетелей, автомобиль "прилег"  на внутреннем кольце Индустриального проспекта перед съездом на Шафировский п-кт. Из материалов можно увидеть, что корпус "Киа Солярис" сильно поврежден. Подробности об авариии и пострадавших уточняются. 

Ранее на Piter.TV: На Парнасе начался снос ларьков
Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

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Теги: индустриальный проспект, киа солярис, шафировский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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