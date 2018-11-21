На индустриальном проспекте перевернулась легковушка

Подробности о пострадавших уточняются.

В среду, 27 февраля, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга автолюбители заметили на дороге перевернутый автомобиль. Снимки "перевертыша" очевидцы выложили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По данным свидетелей, автомобиль "прилег" на внутреннем кольце Индустриального проспекта перед съездом на Шафировский п-кт. Из материалов можно увидеть, что корпус "Киа Солярис" сильно поврежден. Подробности об авариии и пострадавших уточняются.



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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"