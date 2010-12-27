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На границе России и Эстонии задержана партия более 20 тонн какао-бобов
Сегодня, 10:52
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IRINA_CHALKINA

На границе России и Эстонии задержана партия более 20 тонн какао-бобов

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Перевозчиком не были соблюдены условия карантина.

В среду, 25 сентября, на границе России и Эстонии задержана партия более 20 тонн какао-бобов. Об этом сообщают в пресс-службе Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области.

В ведомстве отметили, что груз не пропустили на автомобильном пункте в Ивангороде. Выданные в Эстонии документы не являются действительными. Перевозчиком не были соблюдены условия карантина.

Семена родом из Кот д"Ивуаре планировалось увезти на крупную столичную кондитерскую фабрику.

Ранее мы сообщали о том, что с прилавка Сытного рынка изъяли 10 кг санкционного сыра

Фото:pixabay

Теги: новости россии, новости спб, общество, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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