Перевозчиком не были соблюдены условия карантина.

В среду, 25 сентября, на границе России и Эстонии задержана партия более 20 тонн какао-бобов. Об этом сообщают в пресс-службе Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области.

В ведомстве отметили, что груз не пропустили на автомобильном пункте в Ивангороде. Выданные в Эстонии документы не являются действительными. Перевозчиком не были соблюдены условия карантина.

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