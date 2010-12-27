В среду, 25 сентября, на границе России и Эстонии задержана партия более 20 тонн какао-бобов. Об этом сообщают в пресс-службе Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области.
В ведомстве отметили, что груз не пропустили на автомобильном пункте в Ивангороде. Выданные в Эстонии документы не являются действительными. Перевозчиком не были соблюдены условия карантина.
Семена родом из Кот д"Ивуаре планировалось увезти на крупную столичную кондитерскую фабрику.
Ранее мы сообщали о том, что с прилавка Сытного рынка изъяли 10 кг санкционного сыра
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 )