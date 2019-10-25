На границе Ленобласти и Карелии запечатлели северное сияние

Охотники за северным сиянием накануне смогли запечатлеть это яркое природное явление на границе Карелии и Ленобласти. Пост с фотографиями выложили в группе Северное сияние СПб Ленобласть" в социальных сетях.
Это подборка из поселка Тиурула, были еще стопы на "Сортавале", но там не так интересно,
– отметил Александр Спиридонов
Сам фотограф при этом едва не забыл штатив дома, так как не ожидал столь красивой "картинки".
Фото: ВК/ Северное сияние Спб Ленобласть (Александр Спиридонов)
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