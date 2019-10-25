На границе Ленобласти и Карелии запечатлели северное сияние

Снимки были сделаны в поселке Тиурула.

Охотники за северным сиянием накануне смогли запечатлеть это яркое природное явление на границе Карелии и Ленобласти. Пост с фотографиями выложили в группе Северное сияние СПб Ленобласть" в социальных сетях.

Это подборка из поселка Тиурула, были еще стопы на "Сортавале", но там не так интересно, – отметил Александр Спиридонов

Сам фотограф при этом едва не забыл штатив дома, так как не ожидал столь красивой "картинки".

Фото: ВК/ Северное сияние Спб Ленобласть (Александр Спиридонов)