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На границе Ленобласти и Карелии запечатлели северное сияние
Сегодня, 10:01
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nastya960

На границе Ленобласти и Карелии запечатлели северное сияние

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Снимки были сделаны в поселке Тиурула.

Охотники за северным сиянием накануне смогли запечатлеть это яркое природное явление на границе Карелии и Ленобласти. Пост с фотографиями выложили в группе Северное сияние СПб Ленобласть" в социальных сетях.

Это подборка из поселка Тиурула, были еще стопы на "Сортавале", но там не так интересно,

– отметил Александр Спиридонов

Сам фотограф при этом едва не забыл штатив дома, так как не ожидал столь красивой "картинки".  

Фото: ВК/ Северное сияние Спб Ленобласть (Александр Спиридонов)

Теги: карелия, северное сияние
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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