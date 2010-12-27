На горном курорте под Мурманском погиб сноубордист из Петербурга

Турист из Северной столицы упал со склона и погиб на месте.

В одном из самых популярных горнолыжных курортов Мурманской области погиб петербуржец. Молодой человек катался на сноуборде по необорудованному склоне в Хибинах, но упал. Падение привело к летальному исходу. О трагедии сообщили представители Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел днем 8 апреля на склоне курорта Большой Вудъявр. Спустя некоторое время после падения туриста, полиции удалось найти мертвое тело спортсмена. Оперативники установили, что мужчина был 1977 года рождения и проживал в Санкт-Петербурге. Он приехал в Кировск вместе с друзьями, чтобы заняться экстремальными видами спорта. Сначала компания поднялась на подъемнике наверх склона. Оттуда молодые люди начали спуск самостоятельно. Один из сноубордистов неудачно приземлился, получив травмы, несовместимые с жизнью.

В ситуации разбираются правоохранительные органы.

Фото: Pixabay.com

