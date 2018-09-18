На главный храм Вооруженных сил РФ установлен первый купол

В ближайшее время рабочие установят и оставшиеся образцы.

Минобороны: на главный храм Вооружённых сил РФ установлен первый купол. В подмосковном парке "Патриот" появился один из шести куполов, которые украсят храм. Об этом сообщили в "Интерфаксе".

Объект "весом 34 тонны установили за час на высоту 20-этажного дома". В ведомстве отметили, что за последние несколько лет такой сложный подъем в России никто не проводил. Настоятель, епископ Стефан добавил, что "храм становится храмом, когда начинают поднимать купола". Это событие знаменует то, что здание из обычного превращается в Дом Божий.

Над всеми куполами воздвигаются православные кресты, которые видят люди за многие километры и крестятся, глядя на них и на купола храма прокомментировал спикер

По словам подрядчиков проекта, за прочность купола можно будет не переживать следующие 300 - 1,5 тысячи лет. В ближайшее время специалисты займутся монтажом трех аналогичных куполов. Их разместят на оставшиеся четверики. Еще один поместят на звонницу. Центральную часть храма украсит большой купол, вес которого достигает 80 тонн. Все объекты созданы по форме, напоминающей шлемообразную.

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Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Патриот Экспо

