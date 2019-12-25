На газонах Кудрово замечен борщевик

Местный житель призвал к избавлению от опасного растения.

Житель Кудрово обнаружил заросли борщевика у дома №8 по Европейскому проспекту. Информацию об этом он разместил в ВК-сообществе "Жизнь в Кудрово".

По словам подписчика, проблема с распространением борщевика коснулась всего города. Совет депутатов отклонил предложение мужчины включить в Правила благоустройства удаление поросли растения. Таким образом, собственники будут уничтожать опасную культуру только один раз в сезон.

Ранее мы рассказали о том, что в Кудрово устроили антикоронавирусную вечеринку на балконе.

Фото: ВКонтакте / kudrovolife