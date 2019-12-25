На газонах Кудрово замечен борщевик

Житель Кудрово обнаружил заросли борщевика у дома №8 по Европейскому проспекту. Информацию об этом он разместил в ВК-сообществе "Жизнь в Кудрово".
По словам подписчика, проблема с распространением борщевика коснулась всего города. Совет депутатов отклонил предложение мужчины включить в Правила благоустройства удаление поросли растения. Таким образом, собственники будут уничтожать опасную культуру только один раз в сезон.
Ранее мы рассказали о том, что в Кудрово устроили антикоронавирусную вечеринку на балконе.
Фото: ВКонтакте / kudrovolife
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