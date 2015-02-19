Сбер поделится своими наработками в сфере искусственного интеллекта со странами Африки

Александр Ведяхин поделился конкретными, уже существующими ИИ-проектами.

Сегодня, 27 июля, стартовал саммит Россия — Африка. Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин выступил модератором сессии "Искусственный интеллект: новый драйвер развития Африканского региона" и поделился совместными наработками.

Искусственный интеллект – уникальная технология, которая уже стала частью нашей жизни. Она увеличивает в 5-7 раз эффективность всего, что мы делаем. В 2022 году произошел прорыв: появились большие языковые модели. Они могут добавить плюс 10% к мировому ВВП к 2030 году. Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Как известно, климат стран Африки переменчив. Внедрение ИИ в систему прогнозирования климатических аномалий поможет с подготовкой к неустойчивости природы. Кроме того, ИИ имеет большой потенциал в сфере продовольственной безопасности.

Александр Ведяхин рассказал о конкретных, уже существующих ИИ-проектах. Так, были разработаны несколько мобильных приложений. Первое из них – Ada Health. Оно направлено на работу с симптомами заболевших пользователей и дачу рекомендаций по выздоровлению. Следующее – новинка из Кении M-Shule. В нем получится задействовать искусственный интеллект для помощи в учебном процессе школьников. Сенегальский Africa Agriculture Watch можно использовать для сбора спутниковых данных в целях прогнозирования возможных условий выращивания культур.

Россия и Африка все чаще сотрудничают в сфере ИИ. Предыдущий соответствующий Международный конкурс охватил более 100 детей из Африки, а на проходящем сегодня в Петербурге форуме 10 из 13 стран континента участников присоединились к Кодексу этики в сфере ИИ, который разработали в рамках Альянса.

Александр Ведяхин рассказал, что во время дискуссии нейросеть Сбера Kandinsky 2.2 смогла сгенерировать серию изображений, касающихся вида Африки через 10 лет с учетом введения ИИ в большинство сфер жизни.

Саммит Россия — Африка направлен на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства стран.

Фото: пресс-служба Сбера