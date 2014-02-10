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На форуме "Армия-2023" покажут элементы перспективных комплексов артиллерии

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Мероприятие пройдет с 14 по 20 августа в парке "Патриот" в Кубинке.

На форуме "Армия-2023" покажут элементы перспективных комплексов артиллерии. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Мероприятие пройдет с 14 по 20 августа в парке "Патриот" в Кубинке. Шойгу отметил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса и научные организации поделятся своим опытом и наработками по совершенствованию средств вооруженной борьбы.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы беспилотника "Альбатрос".

Видео: Минобороны России

Теги: армия-2023, артиллерия, минобороны россии, сергей шойгу
Категории: Лента новостей, Новости России,

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