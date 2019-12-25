На "фиолетовой" ветке метро Петербурга задержались поезда

Движение поездов нормализовалось к текущему моменту.

Вечером в пятницу, 30 октября, читатели Piter.tv рассказали о задержке поездов на "фиолетовой" ветке метро в Петербурге между станциями "Волковская" и "Адмиралтейская". Первые сообщения о случившемся начали поступать в седьмом часу вечера.

Как позже в пресс-службе метрополитена сообщили порталу "Фонтанка", причиной задержки поездов стал неисправный состав. Движение поездов нормализовалось к текущему моменту.

Ранее мы сообщали о том, что в метро Петербурга прокомментировали возможный возврат к раннему закрытию станций. В настоящее время рассматриваются разные сценарии.

Фото: Piter.tv