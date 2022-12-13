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На февральских праздниках увеличат количество скоростных поездов между Петербургом и Москвой
Сегодня, 16:50
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На февральских праздниках увеличат количество скоростных поездов между Петербургом и Москвой

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Дополнительные поезда введут на линии с 22 по 26 февраля.

В период февральских праздников РЖД запустит свыше 200 дополнительных поездов дальнего следования. Транспорт будет курсировать по самым популярным маршрутам. Об этом сообщили  в пресс-службе компании.

В список востребованных у пассажиров маршрутов вошли Москва и Петербург, Кострома и Нижний Новгород. Также дополнительный транспорт запустят из Северной столицы в Архангельск, Белгород, Великие Луки, Казань, Сортавалу, Челябинск и Ярославль. 

Также в РЖД рассматривают идею присоединить к некоторым поездам дополнительные вагоны. Это предложение реализуют, если спрос на самые популярные направления значительно поднимется. 

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Фото: Телеграм / СПб-Главный

Теги: ржд, транспорт, увеличат количество скоростных поездов, февральские праздники
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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