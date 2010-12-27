В День всех влюбленных жена-рецидивистка порезала мужа в Ленобласти

Мужчину экстренно госпитализировали с колото-резаным ранением в животе.

Праздник в честь Дня всех влюбленных закончился печально для одной супружской пары. 14 февраля около 20:35 на ферме в поселке Цвелодубово жена напала на мужа с ножом. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Мужчину экстренно госпитализировали в Первомайскую больницу. Медики диагностировали у потерпевшего колото-резаное ранение в животе. Его поместили в операционное отделение.

Известно, что женщина была судима по статье "Незаконное проникновение в жилище". Сам пострадавший также был неоднократно судим. В настоящий момент он находится в розыске в Белоруссии за хулиганство.

По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что петербурженку будут судить за поножовщину в детском саду.

Фото: Piter.TV