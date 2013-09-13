Из-за разводки Ладожского моста перекроется движение по "Коле"

Мост разведут 9 августа.

В понедельник, 9 августа, с 15:00 до 15:45 автомобилисты не смогут проехать по участку трассы, расположенному рядом с деревней Марьино Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В это время Ладожский мост через Неву разведут для прохода вверх по реке барже-буксирного состава "Шлюзовой-140" + "ВЭШ-64018" + "ВЭШ-64019" + "Речной - 84", "МБ-1219" + "ВЭШ-64024" + "Шлюзовой-156" и теплохода "Игорь Ильин".

В пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносят извинения за временные неудобства и просят автомобилистов заранее планировать маршрут.

Ранее мы писали, что Дворцовый мост ночью 8 августа разведут под олимпийский плейлист.

Фото: Андрей! / Википедия