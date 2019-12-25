На трассе "Кола" разведут Ладожский мост во вторник

Движение на трассе полностью перекроют на 45 минут.

Завтра, 20 июля, на трассе Р-21 "Кола" (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) полностью перекроют движение на 45 минут из-за разводки Ладожского моста, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 15:00 до 15:45 вверх по реке пройдет парусник "Россия" высотой 30 метров.

Будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто. сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Отмечается, что этот мост разводят при температуре не более 25+ градусов и скорости ветра не более 15 метров в секунду.

Служба приносит извинения за временные неудобства и просит горожан отнестить с пониманием, а также заранее планировать свой маршрут.

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Фото: Андрей! / Википедия