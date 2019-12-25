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На федеральной трассе А-180 "Нарва" в Ленобласти полностью перекроют два съезда
Сегодня, 9:20
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На федеральной трассе А-180 "Нарва" в Ленобласти полностью перекроют два съезда

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Ограничения будут действовать 6 и 7 октября.

На федеральной трассе "Нарва" перекроют два съезда. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участках будут идти работы по устройству слоев износа. Они пройдут 6 октября с 10:00 до 16:00 и 7 октября с 09:00 до 17:00. В указанный период будут перекрыты съезды, расположенные на 57 км (деревня Шундорово) и 61 км (поселок Сельцо) трассы. 

Сроки могут быть скорректированы с учетом погодных условий. Работы ведет подрядчик АО "ВАД". 

Перекрытие требуется для безопасности участников дорожного движения. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что КАД между ЗСД и Парашютной улицей будут полностью перекрывать. 

 

Теги: перекрытие, съезд, трасса нарва
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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