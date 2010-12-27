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Ладожский мост разведут на 45 минут
Сегодня, 15:36
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nadiputintseva
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Ладожский мост разведут на 45 минут

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Движение будет полностью перекрыто.

В четверг, 26 апреля, на федеральной трассе "Кола" временно перекроют движение из-за разводки Ладожского моста, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

По информации Управлении пояснили, что технологическая разводка переправы будет производиться в период с 15:00 до 15:45.

В период с 15:00 до 15:45 представителями подрядной организации ООО "ЕвроТрансСтрой" будет производиться технологическая разводка моста через реку Нева на км 40+162  федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто.

Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Отмечается, что работы производят при температуре наружного воздуха не более +25 и скорости ветра не более 15 м/с. Управление приносит извинения за временные неудобства и просит водителей быть внимательнее.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что с 25 апреля в Петербурге вводятся новые ограничения движения.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: ладожский мост , новости спб
Категории: Новости СПб

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