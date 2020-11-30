На этой неделе в Петербурге разведут восемь мостов

Разведут Большеохтинский, Биржевой, Дворцовый мост, Литейный, Тучков, Троицкий, Большеохтинский и Володарский мосты.

На этой неделе в Петербурге разведут сразу восемь мостов. Технологические разводки состоятся в целях профилактического обслуживания и проверки готовности сооружений к сезону навигации. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Так, с 2 до 5 часов утра 23 марта будет разведен Большеохтинский мост. Биржевой мост разведут с 02:00 до 04:55 24 марта. Дворцовый будет разведен с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55 в ночь на 24 и 25 марта. Литейный – с 01:40 до 04:45, а Тучков – с 02:00 до 04:55 в ночь на 25 марта.В ночь на 26 марта будет разведен Троицкий мост – с 01:20 до 04:50. В эту же ночь разведут Большеохтинский с 2 до 5 часов и Володарский мост — с 02:00 до 05:45.

В Комитете уточнили, что разводить мосты могут в рамках этого промежутка, не обязательно в указанное время.

Ранее в соцсетях рассказали о ремонте "моста глупости" в Петербурге.

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