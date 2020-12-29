  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На экранах наружной рекламы в Петербурге покажут видео об окружающей среде
Сегодня, 20:49
45
mook1

На экранах наружной рекламы в Петербурге покажут видео об окружающей среде

0 0

Всего ролики покажут на 11 экранах.

На экранах наружной рекламы в разных районах Петербурга покажут видео об окружающей среде. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 23 января. Пять роликов будут посвящены вопросам охраны окружающей среды и экологическим программам города. Проект поддержал губернатор Петербурга Александр Беглов.

В роликах также появится информация по конкретным проблемам — куда звонить, если кто-то незаконно использует для фото диких животных, как поступать, если разбился градусник. Ролики будут транслироваться на 11 уличных экранах, в том числе на Невском, Московском, Литейном проспектах, отмечают в комитете.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, реклама, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии