На экранах наружной рекламы в Петербурге покажут видео об окружающей среде

Всего ролики покажут на 11 экранах.

На экранах наружной рекламы в разных районах Петербурга покажут видео об окружающей среде. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 23 января. Пять роликов будут посвящены вопросам охраны окружающей среды и экологическим программам города. Проект поддержал губернатор Петербурга Александр Беглов.

В роликах также появится информация по конкретным проблемам — куда звонить, если кто-то незаконно использует для фото диких животных, как поступать, если разбился градусник. Ролики будут транслироваться на 11 уличных экранах, в том числе на Невском, Московском, Литейном проспектах, отмечают в комитете.

Фото: Piter.tv