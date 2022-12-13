На два месяца закрыли "Дикси" в Петербурге из-за насекомых на складе

Специалисты провели проверки 20 января выявили на складе магазина грязь, продукты жизнедеятельности грызунов и насекомых.

Во вторник, 1 февраля, Октябрьский суд Петербурга на 60 суток приостановил деятельность магазина "Дикси" на Большой Подьяческой улице в Петербурге. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Специалисты провели проверки 20 января выявили на складе магазина грязь, продукты жизнедеятельности грызунов и насекомых. Личная и санитарная одежда хранились в одном помещении, овощи — в коридоре, на полу и в сетках, без подтоварных стеллажей. Никто помещения магазина не дезинфицировал и не убирал в течение длительного времени. Помимо этого, в документации также обнаружили нарушения.

На суде представитель "Дикси" заявил, что все нарушения исправили и приложил фотодоказательства, а также договоры с обслуживающими организациями и акты выполнения работ.

При этом суд все равно решил приостановить деятельность магазина, начиная с 20 января 2023 года.

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Фото: Piter.tv