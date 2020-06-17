На улицах Выборга начали менять опоры наружного освещения

Подрядной организации предстоит заменить 12 опор.

В среду, 17 июня, на улице Акулова начались плановые работы по демонтажу осветительных установок. Старые конструкции пришли в негодность от длительной эксплуатации. Скоро на их месте появятся новые объекты.

Старые светильники заменят на светодиодные лампы. Это позволит сократить потребление электроэнергии и улучшит освещение.

В данный момент демонтируем опоры, провода, светильники, кронштейны. В дальнейшем будут установлены гранёные железные опоры высотой 9 метров, изолированные провода и светодиодные светильники. Олег Кобец, начальник участка наружных электрических сетей компании ООО "Приоритет-Мониторинг".

Работы будут проводиться в течение двух недель. За это время рабочие заменят 12 опор освещения.

Отметим, что все работы проводятся в рамках муниципального контракта, который рассчитан на 2 года.