На дорогах Лениградской области стартовал ремонтный сезон

На новое дорожное покрытие выделят 1,6 млрд рублей.

В 2018 году в рамках общей программы ремонтов региональных дорог в Ленинградской области включили участки 30-ти трасс. О программе ремонта и реконструкции дорог рассказали 18 апреля глава дорожного комитета области Юрий Запалатский и директор Государственного казенного учреждения "Ленавтодор" Денис Седов.

В текущем году на реконструкцию дорожного покрытия планируется выделить 1,5 млрд рублей. Старт работ начнется с Выборгского района, где активно ведется подготовка к Чемпионату Мира по футболу. Также запланировано одновременно начать ремонт улицы Центральной в Кудрово.

Стоит отметить, что во избежание образования пробок укладка асфальта будет производиться ночью. Также в срочном порядке формируют дополнительную программу по заявкам автомобилистов, которая обойдется в 40 млн рублей.

Дорожные службы планируют заверить строительство путепроводов-долгостроев. "Ленавтодор" выиграл 60 судебных дел с собственниками, которые не были согласны с оценкой изъятия их собственности. Таким образом в Гатчине к октябрю закончится строительство развязки у Киевской улицы. Движение по путепроводу на третьем километре перегона "Выборг-Таммисуо" планируют запустить уже в мае.

Напомним, по итогам 2017 года дорожный фонд Ленобласти исполнен на 92%, что составило 8,6 млрд рублей из 9,5 млрд. За последние три года – это лучший результат.

Фото: Piter.tv