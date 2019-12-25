На дне реки Невы нашли древнее затонувшее судно

На дне Невы находится деревянный объект длиной 25 метров.

В Петербурге провели первые за всю историю города исследования дельты Невы. Специалисты Русского географического общества (РГО) и Института археологии РАН нашли на дне Невы множество различных предметов, представляющих научный интерес. Об этом сообщил "ЛенТВ24".

Водолазы накануне исследовали дно Невы прямо возле Меньшиковского дворца. До этого с помощью многолучевого эхолота они изучили 80% дельты Невы, и обнаружили более 80 аномалий, похожих на затонувшие корабли.

На одном из снимков запечатлен самый крупный объект длиной 25 метров. Предполагают, что это может быть деревянная баржа. С корпуса судна водолазы уже достали гильзу от снаряда образца 1937 года.

Также рядом с Эрмитажем был обнаружен деревянный парусник, предположительно, Петровского времени. Для установления точной даты нужно сделать углеводородный анализ древесины.

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