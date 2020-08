Ученые нашли радиоактивные образцы железа у берегов Австралии.

На дне Индийского океана нашли частицы взорвавшейся сверхновой. Об этом сообщили ученые в публикации в Proceedings of the National Academy of Sciences. Эксперты установили, что последние 30 тысяч лет планета движется через облако газа, которое осталось после взрыва звезды. Об этом свидетельствуют следы радиоактивного железа-60 на дне океана. Подобные атомы возникают только в недрах гибнущих звезд. Ранее исследователи находили их в фрагментах лунных пород и космическом пространстве.

Ученые проанализировали образцы грунта, поднятого со дна Индийского океана около берегов Австралии. Отложения железа в регионе непрерывно формировалось под толщей воды. Впервые элемент появился в отложениях, возраст которых достигает 30 тысяч лет.

На данный моменту исследователей нет данных о том, где и когда взорвалась сверхновая. Они предположили, что это произошло сравнительно недавно, так как атомы железа не успели исчезнуть.

Сверхновая Кеплера продолжает расширяться спустя 400 лет после взрыва.