На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

Его обезвредили при помощи роботизированных систем.

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили поле из якорных мин. Президент страны посещал остров Гогланд еще летом 2019 года. Перед его погружением военные моряки нашли и обезвредили немецкое минное поле времен ВОВ. Об этом рассказал адмирал Александр Носатов, командующий Балтийским флотом "РИА Новостям".

На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен войны прокомментировал спикер

Также моряки нашли снаряды на морском дне, которые обезвредил экипаж тральщика "Александр Обухов". При помощи подводной роботизированной техники объекты ликвидировали на месте. Позже Владимиру Путину показали образцы, которые военные подняли на поверхность. Глава страны увидел археологические находки с борта судна, который затонул около острова в XIX веке.

Ранее Piter.tv писал о том, что на острове Гогланд в Финском заливе погиб капитан.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

