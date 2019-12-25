На дистанционное обучение отправили 75 классов

На сегодняшний день число классов, отправившихся на дистанционное обучение снова выросло, сообщило издание АБН.
Число классов, которые не вернулись за парты после осенних каникул, составляло 58. Кроме того, на "удаленку" перевели 6 групп в 5 детских садах. Теперь число классов, перешедших на "дистанционку" достигло 75 в 34 школах, хотя ранее речь шла о 62 школах. Это 0,37% от общего количества классов в городе. Число групп в детских садах не изменилось.
Ранее мы писали, что в Петербурге уменьшилось число школьных классов на карантине.
Фото: Piter.tv
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