На дамбе Петербурга ограничат движение с 20 по 23 мая

На территории тоннеля будут вестись плановые мероприятия по ремонту.

В Петербурге с 20 по 23 мая будет ограничено движение по дамбе. Об этом сообщает пресс-служба защитного сооружения. Согласно данным представителей дирекции, на транспортном тоннеле будут вестись плановые ремонтные работы.

С 20 по 21 число движение автомобилей будет ограничено на внешнем кольце отсека Финской стороны. С 22 по 23 мая такая же ситуация сложится на другом участке - на внутреннем кольце.

Специалисты добавляют, что ненадолго возможен полный запрет проезда. Он будет действовать на время ввода и вывода тяжелой техники в тоннель. Автомобилистам придется подождать около десяти минут.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Купчино сносят гаражи вместе с машинами.

Фото: Piter.tv