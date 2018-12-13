Фото: в Купчино сносят гаражи вместе с машинами

Во Фрунзенском районе петербуржцы возмущены демонтажей гаражей. Разрушенные конструкции упали на припаркованные в них, а также поблизости автомобили. Об этом сообщают очевидцы событий.
Разве не должны прежде замки спиливать и смотреть что в гараже,ведь там может быть и газовые баллоны или ещё что взрывоопасное. Машины в таком случае должны эвакуировать.
удивленно спрашивают пользователи соцсетей
Согласно сведениям автовладельцев, инцидент произошел в гаражном кооперативе ПО-7. Также местные жители рассказывают, что застройщик жилого комплекса "Новое Купчино" (СК "Стойтрест) вину не признает.
Стоит добавить, что по законодательству, прежде чем снести гаражи специалисты должны убедиться, что в помещениях никого нет, а также эвакуировать транспорт.
Есть же все регламенты работ и нормы.А если там хозяин спит, нужно убедиться в отсутствии людей.Что то тут не то
сомневаются в правдивости очевидцев петербуржцы
Изначально собственников должны предупредить о проводимых работах. Это происходит либо по телефонному номеру, либо по электронной почте. Также им могут наклеить оповещение на входную дверь.
Ранее Piter.tv писал о том, что ОЖД поможет "Чижику" в ликвидации ДТП и сходе с рельсов.
Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
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